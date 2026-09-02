Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки задолжал 1,2 миллиарда долларов

Известный американский писатель и инвестор Роберт Кийосаки набрал обязательств на 1,2 миллиарда долларов, вкладываясь в недвижимость. Об этом рассказало издание The New York Post, сославшись на слова самого автора и его близких.

79-летнему инвестору не свойственно скрывать размер своих долгов. Наоборот, он называет чужие деньги главным способом покупать активы, которые приносят доход. Но при этом предупреждает: без ясного финансового расчёта такая тактика легко превращается в ловушку для новичков.

Его бывшая супруга и деловой партнёр Ким Кийосаки объяснила, что большая часть суммы — это технические обязательства по их общему портфелю. В него входит около 1500 квартир. Личные же долги писателя, по её словам, укладываются в 30–60 миллионов долларов, тогда как за год он зарабатывает примерно три миллиона.

Схема Кийосаки завязана на постоянном рефинансировании. Он оформляет свежие займы под залог объектов, которые выросли в цене, получает наличность без мгновенных налогов, а сами дома записывает на разные фирмы — так проще отделить риски друг от друга.

Мнения специалистов о таком подходе расходятся. Налоговые консультанты считают это рядовой практикой для коммерческой недвижимости. Финансовые аналитики настроены осторожнее: они напоминают, что заёмное плечо приносит прибыль лишь на растущем рынке, а рядового инвестора может довести до банкротства.

Роберт Кийосаки — американский предприниматель, инвестор и писатель, получивший всемирную известность благодаря своей книге «Богатый папа, бедный папа» (1997 год), ставшей бестселлером и изменившей подход миллионов людей к личным финансам. Он является основателем компании Rich Dad Company, занимающейся финансовым образованием, а также автором множества книг и создателем настольной игры «Денежный поток», обучающей основам инвестирования и построения пассивного дохода. Кийосаки пропагандирует идеи финансовой независимости, критикует традиционную систему образования за отсутствие обучения обращению с деньгами и призывает к приобретению активов вместо накопления пассивов.

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