Автосервис сгорел на северо-востоке Москвы

Крупный пожар произошёл в автосервисе на северо-востоке Москвы. Пламя охватило 600 квадратных метров здания, где находились автомобили и оборудование. Обошлось без пострадавших, сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании на Лианозовском проезде поступило в Службу 112 утром 20 октября в 10:17. Когда на место прибыли пожарные, внутри здания горели автомобиль, оборудование и складируемое имущество. Спасатели приступили к тушению и сформировали звенья газодымозащитной службы для проверки помещений на наличие людей.

Справиться с огнём удалось к 12:02. В тушении участвовали подразделения московского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе расчёты ПСО № 210 и АСО № 3 столичного Пожарно-спасательного центра.

Причины возгорания устанавливаются. Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в автосервисе на улице Горбунова на западе Москвы. Тогда огонь охватил 20 квадратных метров здания в Можайском районе. По предварительным данным, загорелись складируемые вещи. К месту ЧП направили пять пожарных расчётов, которые оперативно справились с возгоранием. Информации о пострадавших не поступало.