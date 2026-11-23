«АвтоВАЗ» объявит официальные цены на новый кроссовер Lada Azimut 1 декабря 2026 года, одновременно со стартом продаж по всей России. При этом компания опровергла появившиеся в интернете сведения о стоимости автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

«Цены на Azimut будут объявлены 1 декабря, в день старта всероссийских продаж автомобиля. К настоящему времени ни одно из предположений цены со ссылкой на дилерское сообщество не является верным», — подчеркнули в компании.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи нового российского кроссовера Lada Azimut начнутся в декабре 2026 года. Модель разработана на модернизированной платформе Lada Vesta и оснащается бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Также для автомобиля предусмотрены механическая коробка передач и вариатор.