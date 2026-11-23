Рекордные продажи и годовое падение: Почему рынок машин с пробегом дал сбой
RG.ru: Спрос россиян к автомобилям с пробегом упал на 8,6% за год
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В октябре россияне купили 596,6 тысячи легковых машин с пробегом — больше, чем в любом другом месяце за последние 12 месяцев. Продажи выросли на 7,1% к сентябрю, но оказались на 8,6% ниже, чем в октябре прошлого года. Такого годового спада с начала 2026-го ещё не было.
Специалисты объяснили спад дорогими займами. На машины с пробегом не распространяются льготные ставки от производителей. Осенью продажи оживились, поскольку покупатели хотели успеть до зимы и до январского повышения утильсбора.
Кроме того, часть покупателей по-прежнему предпочитает знакомую японскую или корейскую модель с пробегом новой китайской машине. В сервисе бронирования автомобилей отметили, что у подержанных машин из КНР тоже есть покупатели. При выборе они смотрят на год выпуска и историю автомобиля.
В октябре в России купили 44,7 тысячи подержанных машин китайских марок — на 21% больше, чем год назад. Растущий выбор таких автомобилей поддержит продажи, и по итогам года вторичный рынок покажет рост, пишет RG.ru.
Ранее автоэксперт объяснил, почему редкие модели и машины в необычной комплектации бывает трудно перепродать. Покупатели сомневаются, найдут ли поблизости сервис, где возьмутся за ремонт, и во сколько обойдутся запчасти.
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