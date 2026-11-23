В октябре россияне купили 596,6 тысячи легковых машин с пробегом — больше, чем в любом другом месяце за последние 12 месяцев. Продажи выросли на 7,1% к сентябрю, но оказались на 8,6% ниже, чем в октябре прошлого года. Такого годового спада с начала 2026-го ещё не было.

Специалисты объяснили спад дорогими займами. На машины с пробегом не распространяются льготные ставки от производителей. Осенью продажи оживились, поскольку покупатели хотели успеть до зимы и до январского повышения утильсбора.

Кроме того, часть покупателей по-прежнему предпочитает знакомую японскую или корейскую модель с пробегом новой китайской машине. В сервисе бронирования автомобилей отметили, что у подержанных машин из КНР тоже есть покупатели. При выборе они смотрят на год выпуска и историю автомобиля.

В октябре в России купили 44,7 тысячи подержанных машин китайских марок — на 21% больше, чем год назад. Растущий выбор таких автомобилей поддержит продажи, и по итогам года вторичный рынок покажет рост, пишет RG.ru.

Ранее автоэксперт объяснил, почему редкие модели и машины в необычной комплектации бывает трудно перепродать. Покупатели сомневаются, найдут ли поблизости сервис, где возьмутся за ремонт, и во сколько обойдутся запчасти.