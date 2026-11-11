Продажи нового кроссовера Lada Azimut начнутся в декабре 2026 года
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Новый российский кроссовер Lada Azimut планируют вывести на рынок в начале декабря 2026 года. Однако конкретный день старта продаж производитель ещё не утвердил. Об этом журналистам сообщил официальный представитель «АвтоВАЗа».
«Продажи Lada Azimut стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока ещё не определена», — уточнил сотрудник автоконцерна.
Серийное производство Azimut запустили 25 сентября на предприятии в Тольятти. Первоначально автомобиль предложат с двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 лошадиных сил и мотором объёмом 1,8 литра, развивающим 132 силы. Для них предусмотрены механическая трансмиссия и вариатор соответственно.
Ранее Life.ru сообщал о начале испытаний новых модификаций Lada Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. Производитель намерен подготовить версию со 150-сильным турбомотором и классическим автоматом. Также разрабатывается полноприводный гибрид мощностью около 390 лошадиных сил. Решение о его серийном выпуске пока не принято.