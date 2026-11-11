Новый российский кроссовер Lada Azimut планируют вывести на рынок в начале декабря 2026 года. Однако конкретный день старта продаж производитель ещё не утвердил. Об этом журналистам сообщил официальный представитель «АвтоВАЗа».

«Продажи Lada Azimut стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока ещё не определена», — уточнил сотрудник автоконцерна.

Серийное производство Azimut запустили 25 сентября на предприятии в Тольятти. Первоначально автомобиль предложат с двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 лошадиных сил и мотором объёмом 1,8 литра, развивающим 132 силы. Для них предусмотрены механическая трансмиссия и вариатор соответственно.