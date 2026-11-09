«АвтоВАЗ» объявил о специальных предложениях на автомобили Lada и коммерческие машины SKM в ноябре 2026 года. Покупателям доступны скидки при оформлении кредита, лизинга или сдаче старой машины по программе трейд-ин. Максимальная выгода по последней программе достигает 300 тысяч рублей, сообщили в компании.

Одним из самых доступных предложений стала Lada Granta. С учётом предусмотренных скидок стоимость автомобиля начинается от 770 тысяч рублей. При этом цена зависит от комплектации и выполнения условий конкретной программы.

«В ноябре «АвтоВАЗ» предлагает специальные условия на покупку новых автомобилей LADA и SKM… при покупке в кредит, лизинг и по программе трейд-ин», — говорится в сообщении производителя.

Для других моделей 2026 года выпуска также установлены специальные цены. Lada Niva Travel предлагается от 1 319 000 рублей, Largus — от 1 417 000 рублей, Vesta — от 1 478 000 рублей, а Aura — от 1 945 000 рублей. Все суммы указаны с учётом доступных акционных условий.

Размер скидки при обмене старого автомобиля на новый составляет от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от модели. Отдельные предложения предусмотрены для коммерческих модификаций Granta и Niva: покупка по трейд-ин или в лизинг позволяет сэкономить до 200 тысяч рублей.

На автомобили SKM M7 заявлена выгода до 100 тысяч рублей. Для битопливных версий Lada Vesta и Largus, способных работать на бензине и природном газе, скидка при трейд-ин достигает 200 тысяч рублей, а при оформлении лизинга — 370 тысяч рублей.

При этом покупателям стоит учитывать, что не все скидочные программы можно объединять. Итоговая стоимость машины зависит от условий финансирования, комплектации и дополнительных расходов. Поэтому перед оформлением сделки важно уточнить у дилера полную цену автомобиля и условия предоставления выгоды.

Ранее Life.ru сообщал, что в октябре Lada сохранила лидерство по продажам новых автомобилей в России. По данным «Автостата», за месяц россияне приобрели 29,69 тысячи машин отечественной марки. Самой востребованной моделью стала Granta — её купили около 11,6 тысячи человек.