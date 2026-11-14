«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак Tezis
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov
«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак Tezis, под которым сможет выпускать и продавать автомобили, запчасти и аксессуары. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспатент.
Заявку на регистрацию обозначения российский автопроизводитель направил в ведомство в июне 2026 года. В ноябре Роспатент одобрил её. Правовая охрана товарного знака будет действовать до 2036 года. Регистрация Tezis позволяет компании использовать это название для продажи автомобилей и автомобильной продукции на российском рынке.
Ранее Life.ru писал, что новый российский кроссовер Lada Azimut планируют вывести на рынок в начале декабря 2026 года. Однако конкретный день старта продаж производитель ещё не утвердил. Серийное производство Azimut запустили 25 сентября на предприятии в Тольятти. Первоначально автомобиль предложат с двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 лошадиных сил и мотором объёмом 1,8 литра, развивающим 132 силы.