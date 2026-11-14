«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак Tezis, под которым сможет выпускать и продавать автомобили, запчасти и аксессуары. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспатент.

Заявку на регистрацию обозначения российский автопроизводитель направил в ведомство в июне 2026 года. В ноябре Роспатент одобрил её. Правовая охрана товарного знака будет действовать до 2036 года. Регистрация Tezis позволяет компании использовать это название для продажи автомобилей и автомобильной продукции на российском рынке.