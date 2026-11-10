Кроссоверы на внутреннем рынке Китая можно купить примерно за 600 тысяч рублей, рассказал обозреватель профильного портала Денис Бобылев. По его словам, наиболее доступная модель — Livan X3 Pro. Базовая версия стоит 48,9 тысячи юаней и оснащается атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра с механической коробкой.

Собеседник RG.ru также выделил Wuling Xingchi, за который просят от 56,8 тысячи юаней, или около 695 тысяч рублей. Акции позволяют снизить цену до 48,8 тысячи юаней — примерно 600 тысяч рублей. Семиместный SWM Big Tiger оценивается в 56,9 тысячи юаней — около 700 тысяч рублей. За эту сумму предлагается автомобиль с мотором на 116 лошадиных сил и механической коробкой.

У Chery Tiggo 3x, известного за пределами КНР как Tiggo 2 Pro, уже предусмотрен вариатор. Обычная цена составляет 57,9 тысячи юаней, или около 710 тысяч рублей, а временные скидки уменьшают её до 49,9 тысячи юаней — примерно 610 тысяч рублей. Замыкает пятёрку Chery Tiggo 5x с двигателем объёмом 1,5 литра и механической коробкой. Без скидок он стоит 62,9 тысячи юаней — около 770 тысяч рублей, со всеми выгодами — 54,9 тысячи юаней, или примерно 675 тысяч рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил ноябрьские скидки на автомобили Lada до 300 тысяч рублей. Granta с учётом акционных предложений доступна от 770 тысяч рублей, однако итоговая стоимость зависит от комплектации и выполнения условий программы.