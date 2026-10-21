Axios: Более 30 конгрессменов США получили письма с белым порошком

Более 30 членов Конгресса США получили подозрительные письма, многие из которых содержали белый порошок. Среди адресатов оказались представители обеих ведущих американских партий. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Письма получили как минимум три десятка законодателей, как демократов, так и республиканцев», — говорится в публикации издания.

Среди получателей оказались лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, сенаторы-демократы Эми Клобушар, а также республиканцы Сьюзан Коллинз и Пит Рикеттс. Подозрительные отправления поступали в адрес политиков, представляющих разные американские штаты.

Предварительные лабораторные исследования не выявили опасных веществ в обнаруженном порошке. При этом правоохранительные органы продолжают выяснять происхождение корреспонденции и проверяют, могли ли отправления стать частью одной организованной акции.

По информации Axios, некоторые письма поступили якобы от имени организации «Демократические социалисты Америки». Однако подтверждений её причастности к рассылке пока нет.

Федеральное бюро расследований не стало уточнять, установили ли следователи связь между отдельными отправлениями. Информации о пострадавших в результате получения писем также не поступало.

Издание Wired отдельно сообщило о похожих отправлениях в адрес избирательных органов 32 американских штатов. Большинство этих писем перехватили до доставки получателям.