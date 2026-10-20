Axios: Хегсет встретился с Нетаньяху на израильской авиабазе Овда

Глава Пентагона Пит Хегсет провёл встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на авиабазе Овда на юге страны. Об этом Axios сообщили два источника, знакомые с обстоятельствами визита.

По данным издания, необъявленная поездка состоялась за восемь дней до парламентских выборов в Израиле. Она также прошла на фоне обсуждений между Вашингтоном и Тель-Авивом о возможном возобновлении масштабных военных операций против Ирана. На авиабазе Овда размещены американские самолёты-заправщики и истребители. Там же Хегсет встретился с военнослужащими США.

Пентагон и посольство Израиля отказались комментировать информацию о встрече. Канцелярия Нетаньяху на запрос издания не ответила.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за сохранение за Биньямином Нетаньяху поста премьер-министра Израиля. Американский лидер открыто поддержал действующего главу правительства перед парламентскими выборами, которые пройдут 27 октября. Президент США также заявил, что не заинтересован в приходе к власти другого израильского политика. По его словам, если Израиль возглавит неподходящий лидер, Вашингтону придётся самостоятельно выполнять работу, которую сейчас ведёт израильское руководство.