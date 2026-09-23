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Опубликовано 22 сентября, 21:35

Axios: Уиткофф и Кушнер обсудят украинские предложения по деэскалации

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Обложка © kremlin.ru

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Обложка © kremlin.ru

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в Нью-Йорке с украинской переговорной командой. Стороны обсудят предложения Киева по деэскалации конфликта с Россией. Об этом сообщил корреспондент Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

«Эмиссары президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся сегодня вечером [в ночь на среду, 24 сентября, по мск — Прим. Life.ru] в Нью-Йорке с украинской переговорной командой»,написал он.

В переговорах также примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Участники встречи рассмотрят украинские предложения по возможной сделке о деэскалации с Россией.

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Лия Мурадьян
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