Axios: Уиткофф и Кушнер обсудят украинские предложения по деэскалации

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в Нью-Йорке с украинской переговорной командой. Стороны обсудят предложения Киева по деэскалации конфликта с Россией. Об этом сообщил корреспондент Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

«Эмиссары президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся сегодня вечером [в ночь на среду, 24 сентября, по мск — Прим. Life.ru] в Нью-Йорке с украинской переговорной командой», — написал он.

В переговорах также примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Участники встречи рассмотрят украинские предложения по возможной сделке о деэскалации с Россией.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом заявил, что Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией до начала зимы при поддержке США. По словам Зеленского, украинские власти рассчитывают на участие Вашингтона в поиске решения.