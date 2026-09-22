Трамп выразил уверенность, что решение по Украине будет найдено

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что решение по урегулированию конфликта на Украине удастся найти. Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам американского лидера, Вашингтон продолжает работать над возможным вариантом завершения конфликта.

«Мы пытаемся найти решение. Я думаю, что это произойдёт, я действительно так думаю. У нас много тем для разговора», — сказал Трамп.

Встреча проходит на фоне возобновившихся попыток США добиться деэскалации между Москвой и Киевом. Белый дом в последние недели обсуждает с украинской стороной возможные взаимные шаги, включая прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее Life.ru писал, что встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке была назначена на 22 сентября. Она стала продолжением серии контактов Вашингтона с Киевом по вопросам энергетики, военной поддержки и мирного урегулирования. Накануне Зеленский также заявил о готовности обсуждать взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. При этом российская сторона ранее подчёркивала, что долгосрочное урегулирование должно учитывать ситуацию на земле и уже обсуждавшиеся условия.