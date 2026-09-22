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Регион
Опубликовано 22 сентября, 18:43

Трамп выразил уверенность, что решение по Украине будет найдено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что решение по урегулированию конфликта на Украине удастся найти. Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам американского лидера, Вашингтон продолжает работать над возможным вариантом завершения конфликта.

«Мы пытаемся найти решение. Я думаю, что это произойдёт, я действительно так думаю. У нас много тем для разговора», — сказал Трамп.

Встреча проходит на фоне возобновившихся попыток США добиться деэскалации между Москвой и Киевом. Белый дом в последние недели обсуждает с украинской стороной возможные взаимные шаги, включая прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется
Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется

Ранее Life.ru писал, что встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке была назначена на 22 сентября. Она стала продолжением серии контактов Вашингтона с Киевом по вопросам энергетики, военной поддержки и мирного урегулирования. Накануне Зеленский также заявил о готовности обсуждать взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. При этом российская сторона ранее подчёркивала, что долгосрочное урегулирование должно учитывать ситуацию на земле и уже обсуждавшиеся условия.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и переговоры по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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