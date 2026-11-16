Вице-президент США Джей Ди Вэнс может отложить решение о борьбе за Белый дом до весны 2027 года. Политик, которого считают одним из главных претендентов на выдвижение от Республиканской партии, оказался перед непростым выбором после поражения однопартийцев на промежуточных выборах в Конгресс. О его дальнейших планах сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации портала, Вэнс не собирается окончательно определяться с участием в президентских выборах 2028 года до наступления Нового года. При этом публичное объявление о своих намерениях он может отложить до конца весны. Собеседники издания подчёркивают, что политик действительно ещё не принял решения, а сроки могут измениться.

Главным осложнением для вице-президента стало поражение республиканцев на выборах 3 ноября. Хотя Вэнс по-прежнему считается фаворитом в борьбе за президентскую номинацию от партии, неудача его однопартийцев усилила сомнения относительно перспектив кандидатов, связанных с действующей администрацией Дональда Трампа.

Тем не менее ближайшее окружение вице-президента сохраняет оптимизм. Советники убеждены, что Вэнсу стоит участвовать в выборах, и считают его выдвижение наиболее вероятным сценарием. Среди преимуществ политика называют поддержку влиятельных спонсоров, связи с технологическими предпринимателями и уже сформированную сеть сторонников по всей стране.

Однако сам Вэнс опасается начинать кампанию слишком рано. По данным Axios, вице-президент не хочет перетягивать внимание с Дональда Трампа и рисковать отношениями с действующим главой Белого дома. Дополнительным фактором остаются внутрипартийные разногласия, обострившиеся после критики Вэнсом американской военной операции против Ирана.

Пока вице-президент размышляет о своём будущем, другие республиканцы тоже оценивают возможности участия в президентской гонке. Среди потенциальных соперников Axios называет сенатора Теда Круза, госсекретаря Марко Рубио и губернатора Флориды Рона Десантиса. При этом Рубио ранее неоднократно заявлял, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп допустил отказ Джей Ди Вэнса от участия в президентских выборах 2028 года. Американский лидер признал, что пока неизвестно, кто именно решит бороться за Белый дом после завершения его второго срока. Заявление прозвучало на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах, которое усилило неопределённость вокруг будущего вице-президента.