Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что вице-президент Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Лидер американской администрации заявил об этом во время общения с журналистами и строителями нового банкетного зала резиденции.

Американский лидер подчеркнул, что пока невозможно сказать, кто именно решит бороться за пост главы государства. При этом он не исключил, что некоторые потенциальные претенденты, включая Вэнса, вовсе не станут выдвигать свои кандидатуры.

«Неизвестно, кто говорит об участии в выборах. Люди могут баллотироваться, очень многие могут выдвинуть кандидатуру. А может быть, никто не будет баллотироваться. Возможно, он не будет баллотироваться. Я не знаю, кто будет баллотироваться», — сказал Трамп.

Ранее, 19 октября, Вэнс заявил, что ещё не принял решения об участии в президентской гонке. При этом вице-президент выразил уверенность, что в случае выдвижения сможет рассчитывать на поддержку Трампа.

В июньском интервью CBS News Вэнс также говорил, что собирается обсудить своё политическое будущее с супругой Ушей после промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее Life.ru рассказывал, что Джей Ди Вэнс связал поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс с войной против Ирана. По его словам, часть американцев, поддержавших Трампа на президентских выборах 2024 года, теперь проголосовала за демократов. Среди причин недовольства избирателей Вэнс назвал рост стоимости жизни, инфляцию и политику Вашингтона в отношении Израиля.