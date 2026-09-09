Айфон за 70 лет до его появления? Деталь картины 1937 года породила теории о путешествиях во времени

Почти 90-летняя американская фреска вновь заставила пользователей Сети спорить о путешествиях во времени. На работе художника Умберто Романо 1937 года разглядели персонажа с предметом, подозрительно похожим на современный смартфон, пишет Daily Mail.

Фреска «Мистер Пинчон и основание Спрингфилда». Фото © YouTube / САДЫ АТЛАНТИДЫ

Речь идёт о фреске «Мистер Пинчон и основание Спрингфилда». Она изображает события XVII века: встречу английских колонистов с коренными жителями в районе нынешнего Спрингфилда в штате Массачусетс. Саму работу Романо создал спустя три столетия — в 1937 году.

В нижней части композиции один из мужчин рассматривает небольшой прямоугольный предмет с тёмной поверхностью и светлой окантовкой. Поза персонажа настолько напоминает современного человека с телефоном, что пользователи вновь заговорили об «айфоне из прошлого» и путешественниках во времени.

Однако у историков есть куда более земное объяснение. Ещё во время предыдущей волны обсуждений исследователи предполагали, что художник мог изобразить небольшое зеркало — такие вещи использовались при торговле с коренными народами. Среди других версий называли молитвенник или металлический предмет.

Сам Романо объяснений этой детали не оставил. Художник умер в 1982 году, поэтому точно установить, что именно он вложил в руки персонажа, уже невозможно. При этом версия о настоящем смартфоне остаётся исключительно интернет-теорией.

Ещё вчера Life.ru рассказывал о технологиях из «Звёздного пути», которые со временем стали реальностью. Среди них — карманные коммуникаторы, планшеты, видеосвязь, голосовые помощники и виртуальная реальность.