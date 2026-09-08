Капитан Кирк, вы были правы: 8 технологий из Star Trek, которые уже стали реальностью

8 сентября культовой фантастической франшизе Star Trek исполняется 60 лет. За эти годы её герои успели опробовать десятки невероятных технологий, которые когда-то казались зрителям несбыточной фантазией. В 2026 году Life.ru рассказывает, какие устройства и функции из «Звёздного пути» уже стали частью нашей реальности.

Коммуникатор превратился в смартфон

Какие изобретения из сериала Star Trek появились в реальной жизни к 2026 году? Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

Капитан Кирк открывал небольшую крышку, называл имя собеседника и связывался с кораблём из любой точки планеты. В 1960-х такой карманный коммуникатор выглядел волшебством, но сегодня его возможности кажутся даже скромными. Смартфоны позволяют не только звонить, но и выходить на видеосвязь, определять координаты, отправлять данные, фотографировать и получать информацию со спутников. Только вместо команды «Энтерпрайсу» мы обычно проверяем рабочий чат.

PADD стал планшетом

Как планшеты PADD из Star Trek стали реальностью и сегодня используются для работы и учёбы? Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

В медиафраншизе Star Trek герои пользовались плоскими устройствами PADD — Personal Access Display Device. На них читали документы, изучали карты, подписывали приказы и просматривали технические данные. Особенно часто такие экраны появлялись в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» 1987 года.

Современные планшеты практически повторяют эту концепцию. На одном тонком сенсорном экране можно хранить библиотеку, смотреть видео, рисовать, работать с документами и управлять другими устройствами. Отличие лишь в том, что героям Star Trek почему-то требовался отдельный PADD для каждого файла, а нам достаточно одного планшета, чтобы потерять сразу всё.

Видеосвязь с главного экрана стала обыденностью

Изобретения из Star Trek: как технологии фильма «Звёздный путь» воплотились в реальном мире? Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

На мостике «Энтерпрайза» огромный экран использовался не только для наблюдения за космосом. Капитаны связывались с другими кораблями, штабом Звёздного флота и представителями инопланетных цивилизаций, видя собеседников в реальном времени. Справедливости ради, экспериментальная видеотелефония существовала ещё до премьеры Star Trek. Однако сериал помог представить мир, в котором видеозвонок стал повседневным способом общения. Теперь для этого не нужен космический корабль! Достаточно смартфона и приложения вроде FaceTime. Правда, человечество так и не придумало технологию, которая заставляла бы всех вовремя включать микрофон.

Универсальный переводчик поселился в телефоне

Коммуникатор из фильма Star Trek «Звёздный путь» стал прообразом современного смартфона. Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

Герои Star Trek могли прилететь на незнакомую планету и практически сразу понять язык её жителей. За это отвечал универсальный переводчик, который анализировал речь и мгновенно выдавал понятный результат. Конечно, нам пока далеко до идеальной версии такого переводчика. Но даже несмотря на ошибки ИИ, потерю контекста и сложности с акцентами, современные приложения действительно распознают речь, переводят её и озвучивают результат почти без задержки. В 2026 году Google сообщил, что режим живого перевода поддерживает более 70 языков. Для общения с клингонами этого пока недостаточно, но языковой барьер на Земле становится всё тоньше.

Разговор с компьютером перестал выглядеть странно

Как фильм Star Trek «Звёздный путь» предсказал современные планшеты и сенсорные экраны? Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

Экипаж «Энтерпрайза» не искал нужные программы и не печатал длинные запросы. Герои просто обращались к бортовому компьютеру вслух, а тот понимал обычную речь, находил информацию и управлял системами корабля. Сегодня похожим образом работают голосовые помощники и нейросети. Они включают музыку, строят маршруты, переводят тексты, создают изображения и поддерживают разговор. Пока домашний ассистент не способен взять на себя управление звездолётом, но сам принцип естественного общения человека с машиной уже полностью вышел за пределы фантастики.

Медицинский трикодер научился ставить диагнозы

Star Trek «Звёздный путь» и технологии будущего: какие предсказания авторов фильма сбылись? Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

Трикодер позволял героям сканировать окружающую среду, искать признаки жизни и исследовать неизвестные вещества. Его медицинская версия могла за несколько секунд оценить состояние пациента, обнаружить болезнь и подсказать врачу, что делать дальше. Полного аналога такого прибора пока не существует, но его функции постепенно собираются воедино. Умные часы измеряют пульс, уровень кислорода и снимают электрокардиограмму, а портативные аппараты УЗИ подключаются к смартфонам. Ради создания настоящего трикодера даже проводился специальный конкурс XPRIZE. Победивший прототип DxtER использовал датчики и искусственный интеллект, чтобы отслеживать показатели организма и распознавать до 34 состояний.

Голодек превратился в виртуальную реальность

Какие технологии из фильма Star Trek «Звёздный путь» стали реальностью спустя 60 лет? Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

Голодек был одной из самых желанных технологий вселенной Star Trek. В специальном помещении компьютер создавал настолько убедительный виртуальный мир, что люди могли гулять по вымышленным городам, общаться с цифровыми персонажами и переживать целые приключения.

Современные VR-шлемы уже позволяют перемещаться по виртуальным пространствам, играть, тренироваться и присутствовать на мероприятиях, не выходя из дома. Системы отслеживают движения рук, головы и тела, а тактильные костюмы пытаются передавать прикосновения. До настоящего голодека ещё далеко: цифровой стул пока не удержит человека, решившего на него сесть. Но первый шаг в эту реальность уже сделан.

Репликатор научился печатать еду

Пищевые 3D-принтеры создают блюда почти как репликатор из Star Trek «Звёздный путь». Фото © Кадр из сериала «Звёздный путь», режиссеры Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Ральф Сененски и др., сценаристы Роберт Блох, Джон Д.Ф. Блэк, Пол Шнайдер и др.

В поздних сериалах франшизы репликатор мог по одной команде создать практически любой предмет или блюдо. Герою достаточно было назвать желаемый напиток, как перед ним появлялась готовая чашка. Превращать энергию в материю человечество пока не научилось, зато уже умеет печатать еду. Пищевые 3D-принтеры послойно создают изделия из шоколада, теста, овощных смесей и других ингредиентов. NASA поддерживало разработки подобных систем для длительных космических миссий: один из прототипов даже печатал персонализированную пиццу. До фразы «чай, эрл грей, горячий» ещё далеко, но направление выбрано правильное.

А какую технологию с «Энтерпрайза» вы хотели бы увидеть следующей: телепортатор, репликатор или настоящий голодек? Пока учёные решают этот вопрос, можно продолжить космическую ностальгию и узнать, что случилось с Марком Хэмиллом и другими актёрами одной роли. А затем проверить, насколько хорошо вы помните советскую фантастику, в тесте Life.ru по «Гостье из будущего».