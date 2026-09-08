Под заказ и за криптовалюту: Эксперты раскрыли судьбу украденных картин Ренуара на €9 млн

Украденные из музея Ренуара на юге Франции картины могли похитить по заказу теневого коллекционера, а расплатиться с исполнителями — криптовалютой. Такие версии в беседе с Life.ru высказали криминалист Михаил Игнатов и вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Перченко.

По словам Игнатова, известное похищенное полотно практически невозможно легально вывести на арт-рынок. Как только картина появится на открытых торгах, её происхождение вызовет вопросы. Поэтому одним из наиболее вероятных покупателей эксперт считает подпольного коллекционера, который не собирается публично демонстрировать приобретение.

«Я думаю, что с большой долей вероятности могу сказать: украли картины Ренуара под заказ. Кто-то заказал эти картины, кто-то оплатил деньги. Воруют это в основном для подпольных коллекционеров», — заявил Игнатов.

Криминалист допустил и другую схему: похищенные полотна могут использовать для получения выкупа. В таком случае преступникам, по его словам, выгоднее спрятать произведения искусства и затем предложить вернуть их музею или французским властям за деньги. Это лишь экспертная версия — сведений о требованиях выкупа от похитителей пока нет.

Перченко также считает вероятной версию заказного преступления. По его мнению, интерес к произведениям всемирно известных художников существует именно на теневом рынке.

«Мы, настоящие коллекционеры, не гонимся за именами, поэтому нам такое (краденые карины) не предлагают. Вот музеям, выставкам, всё и продают, собирателям так называемым, потому что они гонятся за именами», — сказал он Life.ru.

Перченко также рассказал, что на антикварном рынке встречаются настолько качественные подделки, что отличить их от подлинных предметов бывает крайне сложно даже специалистам. В качестве примера он привёл историю с так называемыми батальными тарелками времён Александра I.

К слову, публичная стоимость похищенного произведения и сумма, которую за него способен получить преступник, могут сильно различаться. Как отметил Игнатов, украденный шедевр становится крайне неудобным активом: его нельзя легально выставить на аукцион, нормально зарегистрировать или застраховать.

Само ограбление произошло утром 8 сентября в музее Ренуара в Кань-сюр-Мере на Лазурном Берегу. Двое злоумышленников проникли на территорию незадолго до шести утра и забрали четыре картины общей оценочной стоимостью около €9 млн. Сработала сигнализация, полиция прибыла примерно через пять минут. Два полотна остаются пропавшими, подозреваемых разыскивают.