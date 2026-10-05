Аз есмь Джорджа Мелони: Премьер Италии сделает свой голос брендом из-за дипфейков

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони решила зарегистрировать тембр своего голоса как товарный знак, чтобы получить дополнительные инструменты для борьбы с созданными при помощи ИИ подделками. Заявку в Управление интеллектуальной собственности ЕС она подала на фоне распространения дипфейков, сообщает La Repubblica.

К документам приложена четырёхсекундная аудиозапись. На ней глава итальянского правительства дважды произносит фразу: «Я Джорджа Мелони».

Регистрация бренда не сможет технически запретить нейросетям копировать голос политика. Однако она даст Мелони дополнительные юридические основания требовать прекращения его несанкционированного использования. Действие такого товарного знака распространится на всю территорию Евросоюза. В случае обнаружения незаконных материалов правообладатель сможет обращаться в суд, добиваться их изъятия и требовать компенсацию ущерба.

Ранее Life.ru писал, что мошенники всё активнее используют искусственный интеллект для клонирования голосов россиян и обмана их родственников. Для создания правдоподобной копии злоумышленникам достаточно образцов речи потенциальной жертвы.