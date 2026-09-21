Мелони анонсировала лимит для иностранных школьников в одном классе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена изменить правила для школ, где высокая доля иностранных учащихся осложняет их обучение и адаптацию. Правительство подготовит законопроект с лимитом на число иностранных детей в одном классе, передаёт Reuters.

«В ближайшее время на заседании кабинета министров будет представлен законопроект, предусматривающий законодательное закрепление максимального числа иностранных учащихся в классе. Он также обязывает родителей иностранных учащихся, испытывающих серьёзные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык и вводит запрет на ношение бурки и никаба в школах», — заявила Мелони на ежегодном собрании молодёжного крыла своей партии «Братья Италии».

Мелони объяснила инициативу различием между единичными случаями и ситуацией, когда плохо говорящие по-итальянски дети составляют значительную часть класса. В первом случае, по её словам, ребёнок может быстро освоить язык благодаря одноклассникам и учителям. Если же таких школьников становится слишком много, образовательная среда, считает премьер, перестаёт выполнять интеграционную функцию.

Одновременно власти хотят запретить в школах одежду, полностью скрывающую лицо. Речь идёт о бурках и никабах. Мелони связала это требование с принципом, согласно которому девушка должна посещать итальянскую школу с открытым лицом, независимо от религиозных или культурных традиций семьи.

Иностранные граждане сейчас составляют 11,6% всех учащихся итальянских школ, следует из данных исследовательского фонда ISMU. При этом инициатива правительства затронет не всех школьников, а прежде всего вопрос их концентрации в отдельных классах.

Ранее Life.ru писал, что в 2025 году в Германии из-за роста мигрантов выросло число зарегистрированных убийств и изнасилований. Количество убийств увеличилось на 6,5%. Число изнасилований и особо тяжких преступлений сексуального характера выросло на 8,5%. При этом общий уровень преступности в ФРГ снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Согласно приведённым данным, среди несовершеннолетних юношей, подозреваемых в насильственных преступлениях, на 100 тыс. жителей приходилось 3710 человек из мигрантов против 1070 человек немецкого происхождения.