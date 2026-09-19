В Германии зафиксировали рост убийств и изнасилований

В Германии в 2025 году выросло число зарегистрированных убийств и изнасилований. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные криминальной статистики уголовной полиции страны.

Количество убийств увеличилось на 6,5%. Число изнасилований и особо тяжких преступлений сексуального характера выросло на 8,5%. При этом общий уровень преступности в ФРГ снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Газета отмечает, что отдельной тенденцией остаётся высокая доля подозреваемых, которых в статистике относят к лицам «с ненемецким происхождением».

Согласно приведённым данным, среди несовершеннолетних юношей, подозреваемых в насильственных преступлениях, на 100 тыс. жителей приходилось 3710 человек «ненемецкого происхождения» против 1070 человек немецкого происхождения.

Ранее сообщалось о росте числа подозреваемых в насильственных преступлениях среди мигрантов из Турции, Египта, Украины, Пакистана и Туниса.

В абсолютных показателях больше всего таких преступлений, по данным немецких властей, по-прежнему связывали с гражданами Сирии. статистика отражает данные о подозреваемых, а не вступившие в силу приговоры.

Ранее Life.ru писал, что в Германии построят депортационную колонию за €313 млн. Новый центр откроют на территории бывшей британской военной базы JHQ в Мёнхенгладбахе. Сейчас в Северном Рейне-Вестфалии есть только один подобный объект — в Бюрене.