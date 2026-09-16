Британец 20 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать её
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Житель британского Стокпорта признал вину по 60 эпизодам сексуального насилия над собственной женой, продолжавшегося более 20 лет. Мужчина вводил супруге вещества, после которых она не осознавала происходящего, сообщили в полиции Большого Манчестера.
Преступления происходили с 2004 по 2025 год. Ранее мужчина уже признал вину по 15 пунктам, а теперь согласился ещё с 45 обвинениями, среди которых изнасилования, сексуальное насилие и введение вещества с целью лишить женщину возможности сопротивляться. Всего число признанных им эпизодов достигло 60.
Личность обвиняемого не раскрывается, поскольку это может привести к установлению личности его жены, которой британское законодательство гарантирует пожизненную анонимность. Женщина присутствовала в зале суда вместе с членами семьи.
В деле фигурируют ещё 13 мужчин. Один из них ранее признал вину в сексуальных преступлениях против той же женщины, остальные 12 отвергают обвинения. Вменяемые им эпизоды относятся к периоду с сентября 2018-го по ноябрь 2025 года. Приговор основному фигуранту вынесут после завершения продолжающегося судебного процесса в Manchester Minshull Street Crown Court.
«Наше внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке жертвы этой ужасающей кампании насилия», — заявил помощник главного констебля полиции Большого Манчестера Рик Джексон.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем деле в Германии, где мужчину судят по обвинению в 103 изнасилованиях бывшей возлюбленной. По версии следствия, обвиняемый годами вводил женщине препараты и снимал происходящее на камеру; дело сравнивают с историей Жизель Пелико. Но наибольший резонанс получило дело француженки Жизель Пелико. Её муж Доминик Пелико годами давал жене препараты и позволял десяткам мужчин совершать над ней сексуальное насилие. В декабре 2024 года он был приговорён к 20 годам тюрьмы.
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