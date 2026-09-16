Британец 20 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать её

Житель британского Стокпорта признал вину по 60 эпизодам сексуального насилия над собственной женой, продолжавшегося более 20 лет. Мужчина вводил супруге вещества, после которых она не осознавала происходящего, сообщили в полиции Большого Манчестера.

Преступления происходили с 2004 по 2025 год. Ранее мужчина уже признал вину по 15 пунктам, а теперь согласился ещё с 45 обвинениями, среди которых изнасилования, сексуальное насилие и введение вещества с целью лишить женщину возможности сопротивляться. Всего число признанных им эпизодов достигло 60.

Личность обвиняемого не раскрывается, поскольку это может привести к установлению личности его жены, которой британское законодательство гарантирует пожизненную анонимность. Женщина присутствовала в зале суда вместе с членами семьи.

В деле фигурируют ещё 13 мужчин. Один из них ранее признал вину в сексуальных преступлениях против той же женщины, остальные 12 отвергают обвинения. Вменяемые им эпизоды относятся к периоду с сентября 2018-го по ноябрь 2025 года. Приговор основному фигуранту вынесут после завершения продолжающегося судебного процесса в Manchester Minshull Street Crown Court.

«Наше внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке жертвы этой ужасающей кампании насилия», — заявил помощник главного констебля полиции Большого Манчестера Рик Джексон.