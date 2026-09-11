Накачивал и насиловал на камеру: Девушка случайно узнала, что уже 4 года является звездой порно

В Германии начался процесс над 39-летним мужчиной, которого обвиняют в 103 эпизодах изнасилования своей бывшей возлюбленной. По версии следствия, он годами вводил женщину в бессознательное состояние при помощи препаратов, после чего совершал сексуальное насилие и снимал происходящее на видео. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на dpa.

Предполагаемые преступления происходили с ноября 2021-го по март 2026 года. Как следует из материалов дела, мужчина давал женщине снотворное, кетамин или их комбинацию.

Следствие утверждает, что часть записей обвиняемый затем пересылал другим людям и загружал на интернет-платформы. Мужчина и его бывшая возлюбленная жили вместе в Ронненберге в регионе Ганновер. О том, что стала звездой порно, девушка не знала 4 годы.

Процесс начался 10 сентября в Земельном суде Ганновера. На первом заседании обвиняемый не стал давать показания и воспользовался правом хранить молчание. Вину мужчины ещё предстоит установить суду.