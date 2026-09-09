На Камчатке мужчина получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над дочерьми

В Петропавловске-Камчатском 48-летнего мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над двумя малолетними дочерьми. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края.

Как установлено в ходе разбирательства, преступления продолжались несколько лет. Девочки жили вместе с отцом и в силу возраста не могли оказать сопротивление.

Подсудимый отказался признать вину. Однако суд счёл собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора.

Помимо тюремного срока, мужчине назначили полтора года ограничения свободы. Также он должен выплатить каждой дочери по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее бывшие участники команды Red Haze обвинили хореографа Дмитрия Черкозьянова в насилии, угрозах, слежке и сексуальном принуждении. Один из танцоров утверждает, что после попытки покинуть коллектив Черкозьянов отвёл его на верхний этаж и пытался сбросить с балкона. Другие экс-подопечные рассказали об ударах, угрозах расправой и запретах общаться с близкими. Ещё один бывший участник заявил, что педагог запер его в гостиничном номере, закрыл шторы и пытался принудить раздеться и вступить в интимную связь.