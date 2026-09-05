Принуждал к сексу и угрожал расправой: Хореографа Мота накрыла новая волна обвинений

Бывшие участники команды Red Haze обвинили хореографа Дмитрия Черкозьянова в насилии, угрозах, слежке и сексуальном принуждении. Их рассказы публикует Mash.

Один из танцоров утверждает, что после попытки покинуть коллектив Черкозьянов отвёл его на верхний этаж и пытался сбросить с балкона. Другие экс-подопечные рассказали об ударах, угрозах расправой и запретах общаться с близкими.

Ещё один бывший участник заявил, что педагог запер его в гостиничном номере, закрыл шторы и пытался принудить раздеться и вступить в интимную связь. По словам учеников, сексуальные темы регулярно обсуждались и во время занятий.

Некоторые танцоры также подозревают Черкозьянова в слежке и получении доступа к их перепискам. Один из них рассказал, что тайно сменил квартиру, однако через три дня встретил хореографа возле нового дома.

Жалобы касаются и методов работы внутри коллектива. Бывшие участники говорят об оскорблениях, унижениях за пропуски занятий и угрозах сломать ноги, «закопать» или отправить человека в психиатрическую больницу. С одного из ушедших танцоров, как утверждается, потребовали 60 тысяч рублей.

Черкозьянов, известный постановками номеров для рэпера Мота, публично не ответил на новые претензии. О реакции команды артиста и возможной проверке со стороны правоохранительных органов также не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал о первой волне обвинений против Черкозьянова. Тогда бывшие ученики также заявляли о физическом и психологическом давлении, домогательствах и попытках контролировать их жизнь. Бывшая участница команды Карина, ныне работающая с Егором Кридом, заявила, что хореограф сначала давал ей сольные партии и оказывал знаки внимания, но затем перешёл к тотальному контролю. Ей запрещали покидать Москву, посещать семейные праздники и личные мероприятия. В ответ на попытки возразить звучали угрозы вроде «Тебя давно не били?» и оскорбительные прозвища.