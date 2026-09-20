Азаров заявил, что на подконтрольной Киеву территории осталось 20 млн человек

На подконтрольной Киеву территории сейчас проживает около 20 млн человек, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Такую оценку он привёл в беседе с ТАСС, рассуждая о ресурсах, необходимых стране для прохождения зимы.

По словам Азарова, раньше украинская инфраструктура была рассчитана на значительно большее население. В период его премьерства, в 2010–2014 годах, речь шла примерно о 45 млн жителей.

«Вся инфраструктура была нацелена когда-то на 50 млн человек. При нас — на 45 млн, сейчас — 20 млн. То есть всего требуется в два с половиной раза меньше», — сказал экс-премьер.

Азаров полагает, что сокращение числа жителей уменьшает нагрузку на инфраструктуру в холодное время года. При этом, по его словам, значительная часть энергетической системы Украины была создана ещё в советский период и изначально проектировалась под гораздо большую численность населения.

«Если говорить об энергетике Украины, это советская система, она выстроена крайне надёжно и позволяет маневрировать ресурсами», — заявил бывший глава правительства.

Ранее Life.ru писал, что предстоящую зиму на Украине назвали главным вызовом для страны. Премьер-министр Сергей Корецкий предупреждал о рисках для энергетической инфраструктуры и признавал, что полностью защитить её невозможно.