Азербайджан и Литва заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. О подписании совместной декларации сообщил МИД Азербайджана в социальной сети X.

Подписи под документом поставили главы внешнеполитических ведомств двух республик Джейхун Байрамов и Кястутис Будрис. Декларация предусматривает расширение сотрудничества в политике, экономике, торговле, энергетике и транспортной сфере.

В рамках визита в Баку Будрис также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства отметил успешное развитие энергетического сотрудничества с Литвой и передал привет её президенту Гитанасу Науседе.

Азербайджан входит в состав СНГ, тогда как Литва является членом НАТО. В ноябре 2025 года Алиев объявил о переходе азербайджанской армии на стандарты Североатлантического альянса. При этом речь о вступлении республики в военный блок не шла.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что Россия и Азербайджан подписали совместную программу по ремонту военной бронетехники. Российские специалисты помогут Баку модернизировать существующие ремонтные базы и создать новые объекты для обслуживания боевых машин.