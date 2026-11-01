Россия поможет Азербайджану обновить ремонтные базы для бронетехники и построить новые объекты для её обслуживания. О подписанной странами программе глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал в эфире «Военной приёмки» на Zvezdanews.

Сотрудничество Москвы и Баку не ограничивается продажей готового вооружения. Теперь российские специалисты примут участие в развитии инфраструктуры, необходимой для обслуживания боевых машин азербайджанской армии. Соответствующие планы уже закреплены в совместной программе.

Шугаев также рассказал об отношении Баку к военному сотрудничеству с Москвой. По его словам, представители министерств обороны и оборонной промышленности Азербайджана выступают за прагматичный подход к совместной работе. В качестве примера заинтересованности он привёл регулярные визиты президента Ильхама Алиева на российский стенд выставки вооружений ADEX. Последняя такая экспозиция проходила с 30 сентября по 2 октября 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал о договорённости Владимира Путина и Ильхама Алиева активизировать контакты между двумя странами. Президенты обсудили развитие двусторонних отношений во время телефонного разговора 7 сентября. Особое внимание они уделили торгово-экономическим и гуманитарным связям. По итогам беседы стороны решили расширить взаимодействие на разных уровнях.