Азербайджан положительно оценил проект новой Конституции Армении, в котором, по мнению Баку, отсутствуют территориальные претензии к республике. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таяни.

«Нас интересует только то, чтобы в новом проекте не было территориальных претензий к Азербайджану. В нем видно, что этого положения нет», — отметил министр.

Байрамов подчеркнул, что изменение армянской Конституции остаётся важным условием для окончательного мирного соглашения между двумя странами. По его словам, после устранения спорных положений дополнительных препятствий для подписания договора быть не должно.

Напомним, 23 ноября власти Армении представили проект новой Конституции, из преамбулы которой исключили ссылку на Декларацию независимости 1990 года. Документ содержит упоминание о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха, которое Азербайджан расценивает как территориальные претензии и требует устранить перед подписанием мирного соглашения. Премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что конституционная реформа отвечает национальным интересам и позволит обеспечить долгосрочный мир с Баку. При этом армянская оппозиция считает изменения уступкой Азербайджану. Новую Конституцию планируется вынести на референдум в 2027 году, однако для его назначения правящей партии пока не хватает шести голосов в парламенте.