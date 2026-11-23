Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал покинуть пост, если граждане отвергнут новую Конституцию на референдуме. Об этом политик заявил в видеообращении.

«Если народ проголосует против новой конституции, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра», — заявил Пашинян.

При этом глава правительства предложил парламентской оппозиции поддержать проведение всенародного голосования. Правящей партии «Гражданский договор» не хватает шести депутатских голосов, чтобы самостоятельно принять решение о назначении референдума.

Пашинян также обозначил другой сценарий своего политического будущего. Если граждане одобрят новый Основной закон, он останется премьер-министром до следующих выборов, но вновь претендовать на эту должность не станет. Оставшееся время политик намерен посвятить завершению мирного урегулирования отношений с Азербайджаном.

Ранее Life.ru сообщал о публикации проекта новой Конституции Армении. Из преамбулы документа убрали ссылку на Декларацию независимости 1990 года, в которой содержится упоминание Нагорного Карабаха. Азербайджан прежде называл положения армянской Конституции препятствием для подписания мирного соглашения.