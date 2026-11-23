В Армении официально запустили «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) — совместный с США проект транспортного коридора через юг республики. Подготовительные строительные работы начались 23 ноября в Сюникской области, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, речь идёт о крупнейшей экономической программе Армении со времён обретения независимости.

«Имею огромную честь объявить о запуске практического этапа совместно реализуемого правительствами Армении и США проекта TRIPP — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» — и регионального разблокирования, что является поистине историческим событием в новейшей истории республики», — заявил Пашинян в специальном обращении.

Старт работ состоялся в районе города Мегри. Губернатор Сюникской области Роберт Гукасян сообщил, что специалисты уже приступили к подготовке нескольких участков будущего маршрута. После завершения этого этапа начнётся основное строительство.

Проект предусматривает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, которая соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Армению. Протяжённость армянского участка составит около 42 километров. Пашинян рассчитывает, что новый коридор усилит Транскаспийский торговый маршрут, расширит доступ страны к международным рынкам, привлечёт инвестиции и укрепит региональную безопасность.

С запуском проекта армянского премьера поздравил Дональд Трамп. Американский президент подчеркнул, что сотрудничество Вашингтона и Еревана позволит создать новые пути для перевозки товаров, энергоносителей и пассажиров. Он также объявил о запуске компании TRIPP Development Company, которая займётся развитием инициативы.

Кроме того, Трамп пригласил Пашиняна посетить Белый дом в 2027 году, когда тот приедет в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке. Американский лидер предложил продолжить обсуждение регионального мира и укрепления двусторонних отношений.