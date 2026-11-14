Армения и Турция вплотную приблизились к установлению дипломатических отношений и полному открытию границы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время выступления в Институте международных и европейских дел в Дублине. По его словам, окончательная нормализация отношений между странами может произойти уже в ближайшем будущем.

Пашинян рассказал, что за два дня до выступления провёл встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры он охарактеризовал как позитивные и подчеркнул, что стороны зафиксировали существенный прогресс.

«Мы очень близки к последнему шагу — установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ», — заявил армянский премьер.

Глава правительства отметил, что отношения между Ереваном и Анкарой уже начали меняться. В частности, Турция открыла маршруты для торговли с Арменией через Грузию, хотя прямая сухопутная граница двух государств по-прежнему закрыта.

При этом конкретных сроков установления дипломатических отношений и открытия пограничных переходов Пашинян не назвал. Договорённости о завершении процесса нормализации пока не объявлены.

Армяно-турецкая граница остаётся закрытой с 1993 года. Ереван и Анкара неоднократно предпринимали попытки восстановить отношения, однако окончательного соглашения достичь не удавалось. Новый этап переговоров о нормализации начался в 2022 году.

Во время выступления в Дублине Пашинян также затронул отношения с Азербайджаном. По итогам недавней встречи с президентом Ильхамом Алиевым он заявил о реальной исторической возможности добиться долгосрочного мира в регионе.