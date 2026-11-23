В Армении опубликовали проект новой Конституции, в котором отсутствует ссылка на Декларацию о независимости страны. Этот документ содержит положения, связанные с Нагорным Карабахом и международным признанием геноцида армян 1915 года в Османской империи. О публикации проекта сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Документ разместили на специально созданном сайте, где граждане могут ознакомиться с предлагаемыми изменениями и направить свои предложения. Главным отличием от действующего Основного закона стало изменение преамбулы. Вместо отсылки к Декларации независимости в ней говорится о стремлении построить независимое, мирное, безопасное и благополучное государство в пределах международно признанной территории Армении.

Действующая Конституция ссылается на Декларацию 1990 года, в которой упоминается постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Кроме того, декларация закрепляет стремление Армении содействовать международному признанию геноцида армян 1915 года.

Изменения вызвали разногласия между властями и оппозицией. Противники Пашиняна утверждают, что исключение ссылки на Декларацию независимости связано с требованиями Азербайджана. По их мнению, Ереван идёт на уступки Баку в рамках процесса урегулирования отношений между странами. Армянские власти отрицают, что разрабатывают новую Конституцию по требованию соседнего государства. Пашинян объяснял необходимость реформы стремлением создать Основной закон, который будет непосредственно связан с гражданами страны и отражать её современные государственные приоритеты.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал армянскую Конституцию главным препятствием для заключения мирного договора. По его словам, ссылка на Декларацию независимости, в которой говорится об объединении Армении и Нагорного Карабаха, противоречит принципу территориальной целостности Азербайджана. Алиев подчёркивал, что Баку считает изменение этого положения необходимым условием урегулирования.