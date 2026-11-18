Повторение летнего топливного кризиса в России маловероятно, несмотря на новые попытки атаковать нефтеперерабатывающие предприятия. Ситуацию на внутреннем рынке удалось выровнять, считает главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылёв. Своим прогнозом он поделился с Kp.ru.

«Это долгая системная работа. Наши военные следят за маршрутами БПЛА и укрепляют оборону на путях следования дронов. Они сбиваются не только прямо перед заводами, а на всём протяжении пути их следования. Мобильные огневые группы работают эффективно», — отметил журналист.

Одним из факторов стабилизации стало сезонное падение спроса. С завершением уборочной кампании и дачного периода потребление горючего сокращается. Нынешних объёмов производства достаточно для обеспечения внутренних потребностей, ажиотаж на АЗС практически сошёл на нет, а подорожание замедлилось.

Свою роль сыграли и решения властей: некоторые ремонты НПЗ отложили, начали пополнять резервы, а в отдельных субъектах сохранили ограничения на объём отпуска топлива одному покупателю. При локальных перебоях дополнительные партии направляют в наиболее нуждающиеся регионы.

По оценке Бобылёва, улучшилась и защищённость нефтеперерабатывающих предприятий. Для ускорения восстановления заводы заблаговременно запасают необходимые детали и оборудование, а производственные площадки дополнительно укрепляют. Благодаря этому последствия повреждений удаётся устранять быстрее.

Идею массового строительства небольших НПЗ эксперт считает дорогостоящей и долгосрочной. На реализацию таких проектов потребуется от трёх до пяти лет и значительные инвестиции. Дополнительные сложности создают санкции и необходимость восстанавливать уже действующие мощности.

Говоря об Украине, Бобылёв отметил, что её собственные возможности по переработке нефти существенно сократились. Поэтому страна зависит от зарубежного топлива, поступающего, в частности, из Румынии, Венгрии, Турции и Азербайджана. По оценке специалиста, при распределении имеющихся запасов приоритет отдаётся военным нуждам.

О стабилизации российского топливного рынка и сокращении потребности в зарубежных поставках Life.ru рассказывал в материале о позиции Минэнерго по импорту бензина. В ведомстве связывали улучшение ситуации с возобновлением работы нефтеперерабатывающих заводов после ремонтов и сезонным снижением потребления.