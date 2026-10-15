Азия ищет энергетическую опору: В АСЕАН заявили о растущей роли России

Энергетическое сотрудничество с Россией становится всё важнее для стран АСЕАН на фоне растущего спроса на топливо и электричество. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Као Ким Хорн, выступая на Российской энергетической неделе — 2026 в Москве.

«На этом фоне углубление энергетического сотрудничества АСЕАН и России имеет очевидную стратегическую и экономическую ценность», — подчеркнул он.

По словам генсека, нефть и газ ещё долго будут играть заметную роль в энергобалансе Юго-Восточной Азии. Одновременно региону необходимо развивать возобновляемую энергетику, повышать энергоэффективность и укреплять связи между национальными энергосистемами.

Масштаб задачи быстро растёт. По данным Международного энергетического агентства, импорт сырой нефти в регионе увеличился примерно на 30% с 2015 года, а спрос на электроэнергию в Юго-Восточной Азии в 2026–2030 годах будет расти в среднем на 5,4% ежегодно.

Согласно девятому энергетическому прогнозу АСЕАН, при сохранении нынешней траектории конечное энергопотребление региона к 2060 году может вырасти примерно в 4,2 раза по сравнению с 2025-м. Као Ким Хорн отметил, что Россия и страны объединения могут расширять торговлю нефтью, нефтепродуктами и природным газом, а также совместные инвестиции в энергетике.

Россия и АСЕАН уже сформировали план энергетического сотрудничества на 2026–2030 годы. Среди его направлений — нефть и газ, мирный атом, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, подготовка специалистов, исследования и обмен энергетической статистикой.

Российская энергетическая неделя — международный форум, посвящённый развитию топливно-энергетического комплекса, энергетической безопасности и сотрудничеству России с зарубежными партнёрами. Площадка ежегодно собирает представителей органов власти, крупнейших энергетических компаний, отраслевых организаций и экспертов, которые обсуждают нефтегазовый сектор, электроэнергетику, атомную и возобновляемую энергетику, а также новые технологии и перспективы мирового энергорынка.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин перечислил результаты сотрудничества России и АСЕАН. Президент отмечал, что практическое взаимодействие сторон уже охватывает энергетику, торговлю, инвестиции, сельское хозяйство, цифровизацию и другие сферы.