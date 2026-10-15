Чекунков назвал Россию самой могущественной арктической державой

Россия сохраняет ведущие позиции в Арктике по уровню развития технологий, судоходства и обеспечению безопасности. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Арктика — территория притяжения» в рамках Российской энергетической недели.

По словам главы ведомства, страна обладает наиболее сильными возможностями в арктическом регионе и продолжает укреплять своё присутствие в высоких широтах.

«Россия остаётся безусловным лидером в Арктике, в арктических технологиях, в арктической навигации», — подчеркнул Чекунков.

Министр также назвал Россию самой могущественной арктической державой, отметив её преимущества в вопросах безопасности. При этом он особо выделил масштаб задач, которые Москва ставит перед собой в регионе.

Чекунков подчеркнул, что Россия реализует в Арктике крупнейшие проекты международного значения. По его словам, к их осуществлению могут присоединяться партнёры из дружественных государств.

Заявление прозвучало на Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве с 14 по 16 октября. Одной из тем форума стало развитие Арктики и её значение для энергетики и транспортной инфраструктуры страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Китай обсудили развитие Трансарктического транспортного коридора. На переговорах в Пекине помощник президента РФ Николай Патрушев и министр транспорта КНР Лю Вэй рассмотрели возможности увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути, расширения участия китайских компаний в арктической логистике и развития совместных речных маршрутов.