Развивающиеся страны могут обогнать государства с развитой экономикой по совокупному объёму ВВП уже к 2034 году. Такой прогноз аналитического центра BRICS+ Thinking приводит Reuters.

К середине столетия доля стран БРИКС+ в мировой экономике может увеличиться с 28% до 40%, а всех развивающихся государств — с 39% до 53%. Экономисты связывают предстоящие изменения с сокращением разрыва в производительности труда и укреплением национальных валют.

Одним из главных претендентов на экономический рывок аналитики считают Индию, ВВП которой к 2050 году может увеличиться в 5,5 раза и достигнуть 19,5 триллиона долларов. В десятку крупнейших экономик планеты, согласно прогнозу, войдут Индонезия и Мексика. Италия покинет этот список, а Германия переместится с третьей позиции на четвёртую.

Соавтор исследования Джим О’Нил, придумавший в своё время аббревиатуру BRIC, считает, что перераспределение экономического влияния потребует от западных политиков пересмотра отношения к развивающимся государствам. При составлении прогноза специалисты учитывали долгосрочные демографические тенденции, инвестиции и динамику производительности труда.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил о росте товарооборота РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона почти на треть за восемь месяцев 2026 года. Особое внимание уделяется развитию торговли неэнергетической и инновационной продукцией. За последние десять лет товарооборот России с государствами АСЕАН увеличился почти на 60%.