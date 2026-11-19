Товарооборот России с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за первые восемь месяцев 2026 года вырос почти на треть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Только за восемь месяцев этого года наш товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции», — сказал глава государства.

Российский лидер также сообщил, что совокупный товарооборот России с государствами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последние десять лет увеличился почти на 60%.

Президент отметил расширение сети преференциальных соглашений стран региона с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входят Россия и её ближайшие соседи.

Ранее Владимир Путин заявил, что за последние три года российская экономика прибавила более 10% в реальном выражении. Об этом президент сообщил на пленарном заседании саммита АТЭС.