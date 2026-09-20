Азия распробовала кофе: Почему мировые цены на зёрна взлетели в разы

Высокие мировые цены на кофе сохраняются уже около двух лет из-за дисбаланса между растущим спросом и ограниченным предложением. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, за последнее десятилетие потребление напитка заметно выросло, прежде всего в странах Юго-Восточной Азии. Производители не успели вовремя нарастить предложение, что в итоге подтолкнуло биржевые котировки вверх.

Несколько лет назад арабика стоила около 100 центов за фунт, а временами опускалась ниже 90. При таких ценах выращивание кофе в некоторых странах становилось нерентабельным, поэтому часть фермеров переходила на другие культуры.

Когда предложение начало сокращаться на фоне растущего спроса, стоимость зёрен, по словам Чантурии, увеличилась примерно в 2,5–3 раза. Быстро восстановить прежние объёмы производства невозможно.

Даже если фермер решит вернуться к выращиванию кофе, новые деревья не начнут плодоносить сразу. Для получения первого полноценного урожая потребуется от трёх до пяти лет, поэтому заметное расширение предложения занимает длительное время.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия более чем вдвое нарастила импорт кофе из Бразилии. Рамаз Чантурия объяснял рост закупок выгодными ценами, налаженной логистикой и удобными взаиморасчётами с крупнейшим мировым производителем кофе.