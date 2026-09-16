Россия более чем вдвое нарастила импорт кофе из Бразилии

Россия в августе более чем вдвое увеличила импорт кофе из Бразилии. Поставки кофейного сырья составили 35,6 млн долларов, что стало максимальным показателем за последние пять месяцев, свидетельствуют данные статистической службы этой страны.

Рост закупок связан с выгодными условиями, налаженной логистикой и упрощёнными взаиморасчётами, объяснил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, Бразилия остаётся крупнейшим мировым производителем и экспортёром обоих видов кофе.

«Как крупнейший производитель и экспортёр обоих видов кофе — арабики и робусты — Бразилия в условиях мировой финансово-экономической и геополитической турбулентности становится очень привлекательным и эффективным партнёром», — подчеркнул эксперт в интервью URA.ru.

Он отметил, что цены на бразильскую продукцию, как правило, выгоднее по сравнению с другими странами-поставщиками. Логистика хорошо отработана, а расчёты налажены благодаря нахождению Бразилии в БРИКС.

Тем временем Польша нарастила поставки пива в Россию в 5,5 раза. За месяц польские компании экспортировали напиток на 3,3 миллиона евро — на 44% больше, чем в июне, и в 5,5 раза больше прошлогоднего результата.