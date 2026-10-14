Третья штурмовая бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ), связанная с «Азовом»*, собирается перебросить до 50 военнослужащих в район села Малеевка Харьковской области. О планах украинского командования РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, за последний месяц российские военные уничтожили на этом участке около 80 бойцов противника. Несмотря на понесённые потери, подразделение готовится направить туда новое пополнение.

«Третья штурмовая бригада ВСУ готовит очередной заброс: до 50 боевиков планируется завести в район села Малеевка», — рассказал источник.

Он также отметил, что украинское командование уже неоднократно направляло военнослужащих на эти позиции. При этом точные сроки новой переброски не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении группы боевиков «Азова»* в Днепропетровской области. По данным российских силовых структур, украинские военнослужащие переоделись в форму ВС РФ и попытались проникнуть на позиции российских бойцов под видом союзников. Однако разведка раскрыла их замысел и установила принадлежность группы к запрещённому формированию. После этого противник был уничтожен.

Последние новости о ситуации в украинской армии и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.