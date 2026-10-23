Azur Air отменила зимние рейсы в Паттайю из десяти городов РФ

Авиакомпания Azur Air отказалась от выполнения зимних рейсов в Паттайю из десяти российских городов. Решение затронуло туристов, планировавших отдых на популярном тайском курорте в предстоящем сезоне.

Из полётной программы исключены вылеты из Москвы, Самары, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Уфы и Хабаровска.

В авиакомпании объяснили изменение расписания запросами туроператоров. Другие причины отмены рейсов перевозчик не назвал.

Путешественникам, которые уже приобрели туры с перелётом в Паттайю, предлагают альтернативные варианты. Они могут перебронировать поездку на другой рейс или выбрать иное направление. Также предусмотрена возможность возврата денежных средств.

При этом Azur Air не отказывается от полётов в Таиланд полностью. Зимой перевозчик продолжит выполнять рейсы на Пхукет из 11 российских городов.