Bóbr kurva! Польские грызуны устроили «я пердоле» лесной бюрократии

Бобры в Польше расправились с предупреждающей табличкой, которую лесники установили возле пруда из-за их деятельности. Грызуны перегрызли дубовый столб и повалили знак, сообщило лесничество Lubliniec.

Табличку поставили у водоёма в лесничестве Łopian. Она должна была предупреждать посетителей, что живущие поблизости бобры роют норы под дорогой и валят деревья, поэтому гуляющим стоит соблюдать осторожность.

Однако предупреждение продержалось недолго. Сами «виновники» добрались до дубового столба, на котором оно было закреплено, и перегрызли его.

«Мы хотели предупредить вас о возможных последствиях деятельности бобров у пруда и поблизости, но бобры не хотят, чтобы вы были предупреждены», — пошутили польские лесники в соцсетях.

При этом сама опасность вполне реальна. Подкопанный грунт может проседать, а повреждённые животными деревья — падать. Поэтому сотрудники лесничества попросили посетителей всё равно быть внимательными рядом с водоёмом.

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