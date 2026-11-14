Российские военнослужащие научились сбивать украинские беспилотники на высоте до 200 метров, прикрывая тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк». За одну ночь бойцам удавалось уничтожать до четырёх ударных дронов ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Аладдин.

По его словам, группы огневой поддержки сопровождают боевые машины во время выполнения задач на Харьковском направлении. Стрелки подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) используют автоматы и пулемёты с тепловизионными прицелами и приборами ночного видения.

«Прикрывая тяжёлую огнемётную систему, группа огневой поддержки группировки войск «Север» ведёт борьбу с беспилотниками противника на высоте 150–200 метров», — сообщил военный.

Особое внимание уделяется безопасности маршрута. Перед выдвижением «Солнцепёка» бойцы проверяют дорогу на наличие мин и дронов-«ждунов», которые могут находиться в засаде. Само передвижение проходит в полной темноте, чтобы не выдавать местоположение техники.

Среди уничтоженных целей, по словам Аладдина, есть и тяжёлые украинские гексакоптеры «Баба-яга». Военнослужащий объяснил, что таких результатов удалось добиться благодаря регулярным дневным и ночным тренировкам.

Под прикрытием стрелковых групп расчёты ТОС-1А наносят удары по опорным пунктам, скоплениям личного состава и позициям ВСУ в Харьковской области, поддерживая продвижение российских штурмовых подразделений.

Ранее Life.ru сообщал о первом применении модернизированного «Солнцепёка» группировкой «Север» на Харьковском направлении. Обновлённая машина получила шасси танка Т-80 и более совершенную автоматику. Наводчик-оператор с позывным Кот рассказал, что теперь подготовка к наведению на цель занимает около 20 секунд. Экипаж уже успел опробовать новую технику и дал ей имя «Вулкан».