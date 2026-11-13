Российские военнослужащие группировки «Север» впервые применили модернизированную тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» на Харьковском направлении. Обновлённая машина получила шасси танка Т-80 и дополнительную автоматику, благодаря которой наведение на цель стало быстрее. Об этом РИА «Новости» рассказал наводчик-оператор с позывным Кот.

По словам военнослужащего, новую технику подразделение получило недавно и уже успело провести первый боевой выезд. До этого расчёт два года работал на ТОС-1А, поэтому освоение модернизированной системы не вызвало серьёзных трудностей.

«С опытом, конечно, наводиться получается очень быстро. Плюс машина новая, много автоматики добавлено, что ускоряет процесс наводки. Поэтому всё время у меня занимает секунд 20 от начала работы до конца, до наведения по цели», — пояснил Кот.

Главное отличие обновлённого «Солнцепёка» — переход с танковой базы Т-72 на Т-80. По оценке военнослужащего, это повышает мобильность и манёвренность установки, позволяя экипажу быстрее выполнять боевые задачи и снижать риски при работе на передовой.

Первое применение машины, как утверждает наводчик, прошло успешно. Расчёт занял позицию и произвёл пристрелочный выстрел, после которого корректировщик подтвердил попадание в цель. Затем в тот же район направили остальные снаряды.

Бойцы уже успели дать новой технике собственное имя — «Вулкан». Кот объяснил выбор ассоциацией с огнём и войной. Прибор наведения военнослужащий в шутку прозвал «Чебурашкой» из-за характерной формы с большими боковыми элементами и небольшой центральной частью. В День войск радиационной, химической и биологической защиты он также поздравил сослуживцев и пожелал всем вернуться домой невредимыми.

Ранее Life.ru рассказывал, что расчёты «Солнцепёков» группировки «Север» уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в лесополосе Харьковской области. По словам командира взвода с позывным Атом, тогда вместе с укреплениями были поражены три автомобиля и более 15 украинских военнослужащих.