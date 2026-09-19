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Регион
Опубликовано 19 сентября, 05:56

Бабье лето на прощание: Москву ждут солнечные выходные с теплом до +20 °C

Синоптик Позднякова пообещала Москве солнечные выходные и до +20 °C

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, а воздух прогреется до +20 градусов. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода в выходные дни в Москве будет хорошая и комфортная для отдыха. В городе ожидается солнечная погода и без осадков», — сообщила синоптик.

В субботу, 19 сентября, днём столбики термометров покажут +18…+20 градусов. В ночь на воскресенье температура составит +9…+11 градусов.

Днём 20 сентября в столице ожидается +17…+19 градусов. Ветер будет юго-западным.

Бабье лето в Москве уступит место осенним холодам в ближайшие выходные
Бабье лето в Москве уступит место осенним холодам в ближайшие выходные

Ранее Евгений Тишковец назвал эти выходные «последней летней партией» и спрогнозировал в Москве потепление до +21 градуса. Уже на следующей неделе, по его прогнозу, в столичный регион придут дожди, а дневная температура начнёт снижаться.

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Милена Скрипальщикова
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