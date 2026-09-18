Бабье лето в Москве уступит место осенним холодам в ближайшие выходные

Период бабьего лета в столичном регионе подходит к концу, ближайшие выходные станут последними по-настоящему тёплыми и солнечными днями, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её прогнозу, со следующей недели в Москву вернутся типичные осенние осадки.

В субботу утром в Москве будет 7–9 градусов, по области — до 4–5 градусов тепла, а днём воздух прогреется до 17–20 градусов. В воскресенье ночь станет теплее (9–11 градусов), а дневная температура достигнет 17–19 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы. Сохранится тёплый юго-западный ветер.

«Эти выходные завершат период бабьего лета, потому что с понедельника погоду уже будут определять циклоны», — подчеркнула собеседница НСН.

Она уточнила, что первая половина следующей недели будет дождливой. Температура опустится по сравнению с выходными, но всё равно останется выше нормы, хотя погода перестанет быть сухой и солнечной. При этом москвичам не стоит ждать снега в ближайшие недели.

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