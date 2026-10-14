Бабье лето уже было, встречайте прабабье: Петербург ждёт неожиданный погодный сюрприз

В Санкт-Петербург после первых осенних заморозков вернётся тепло. В ближайшие три дня воздух будет прогреваться до +10…+14 градусов, а существенных осадков не ожидается. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов, назвав предстоящее потепление «прабабьим летом».

Перемены произойдут благодаря антициклону, который установился над Северо-Западом России. Он обеспечит преимущественно сухую погоду и постепенное повышение температуры. При этом ночи тоже станут немного теплее.

Возвращение комфортной погоды особенно заметно после резкого похолодания. Ночь на 14 октября стала самой холодной с начала осени: в центре Петербурга термометры показывали всего +1…+2 градуса, а на окраинах температура опускалась ниже нуля.

Ещё холоднее оказалось в Ленинградской области. В большинстве районов зафиксировали от −1 до −3,8 градуса. Синоптик объяснил столь резкое снижение температуры сочетанием ясного неба и холодной воздушной массы.

По словам Колесова, антициклон продолжит влиять на погоду и после ближайших трёх дней. Однако заморозки в отдельных районах области всё ещё возможны, несмотря на дневное потепление.

Следующие дожди могут прийти в Петербург в ночь с субботы на воскресенье, 18 октября. Затем вновь ожидается сухой период. При этом повторения октябрьского тепла прошлых лет, когда воздух прогревался до +15…+19 градусов, синоптик не прогнозирует.

Ранее Life.ru рассказывал о перспективах бабьего лета в Петербурге и других регионах России. Метеорологи объясняли, что продолжительность осеннего тепла на Северо-Западе во многом зависит от устойчивости антициклона: даже несколько солнечных дней могут смениться похолоданием и дождями.