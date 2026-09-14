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Регион
Опубликовано 14 сентября, 15:02

Бабье лето в разгаре: Москвичам пообещали жару и солнце перед осенними дождями

Синоптик Шувалов: К четвергу в Москве потеплеет до +29 градусов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В четверг, 18 сентября, воздух в Москве может прогреться до +27...+29 градусов. Это станет пиком тёплой недели, которая ожидается в столице.

По словам синоптика, метеоролога и климатолога Александра Шувалова, большая часть недели пройдёт без осадков. Днём с понедельника по среду столбики термометров будут держаться на уровне +18...+20 градусов.

Ночные значения останутся ниже дневных, однако заморозков в столичном регионе не ожидается. В пятницу к региону может подойти атмосферный фронт с северо-запада. В этот день возможны дожди, добавил синоптик в беседе с газетой «Известия».

Время прохождения фронта повлияет на температуру в течение суток. Если он пройдёт во второй половине дня, в Москве сохранится теплая погода. При прохождении в первой половине дня возможно некоторое похолодание. В целом погода на текущей неделе будет преимущественно солнечной и умеренно тёплой.

Давление падает, но тепло остаётся: Москвичей призвали не бояться резкого похолодания на неделе
Давление падает, но тепло остаётся: Москвичей призвали не бояться резкого похолодания на неделе

А ранее Life.ru сообщал, что в Москву пришло бабье лето «на минималках». По словам эксперта, в столице сохранится комфортное тепло, однако устойчивого солнца ждать не стоит.

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Дарья Нарыкова
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