Российские учёные описали неизвестный науке вид ночных бабочек, обитающих в горах Чукотки. О находке рассказал научный сотрудник ДВО РАН Евгений Кошкин.

История открытия началась в июле 2026 года, когда биолог Ольга Куберская привезла со Станового хребта двух необычных насекомых. Их рисунок на крыльях отличался от окраски известных представителей рода Arctia. Изучив находку, исследователь установил, что перед ним новый вид, и назвал его медведицей Куберской в честь коллеги.

Бабочка отличается яркой окраской и размахом крыльев более пяти сантиметров. Ареал её обитания охватывает Магаданскую область, Якутию, север Забайкалья и Хабаровский край. В отличие от ближайших сородичей, предпочитающих лиственничные леса на меньших высотах, эти насекомые встречаются в горных тундрах. Исследования продолжаются.