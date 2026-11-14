В Казахстане открыли новый вид ночных бабочек и назвали его в честь академика
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / skgu.kozybayeva
Неизвестный ранее вид ночных бабочек обнаружили в горном массиве Аркалы на востоке Казахстана. Насекомое получило название Scythobrya kozybayevi в честь известного казахстанского историка и академика Манаша Козыбаева. Об открытии сообщили в Северо-Казахстанском университете, носящем имя учёного.
Новая бабочка отличается неброской окраской: её передние крылья тёмно-коричневые, задние заметно светлее, а тело имеет серо-бурый оттенок. Насекомое относится к семейству совок, представители которого преимущественно активны в тёмное время суток.
Открытие сделали энтомологи Сергей Титов из Казахстана и Антон Волынкин, представляющий британский научно-исследовательский фонд African Natural History Research Trust. Результаты их совместной работы опубликовали 12 ноября в научном журнале Entomological Studies.
Название нового вида приурочили к 95-летию со дня рождения Манаша Козыбаева. Академик, живший с 1931 по 2002 год, внёс значительный вклад в изучение истории Казахстана. Теперь его фамилия закреплена и в международной зоологической номенклатуре.
Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении в Адыгее редкой европейской бабочки, которую прежде ни разу не встречали в России. Речь идёт об эпиблеме книциколане, которую раньше считали обитательницей исключительно Западной и Центральной Европы. Учёным ещё предстоит выяснить, жило ли насекомое на Кавказе незамеченным или расширило свой ареал.