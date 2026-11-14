Неизвестный ранее вид ночных бабочек обнаружили в горном массиве Аркалы на востоке Казахстана. Насекомое получило название Scythobrya kozybayevi в честь известного казахстанского историка и академика Манаша Козыбаева. Об открытии сообщили в Северо-Казахстанском университете, носящем имя учёного.

Новая бабочка отличается неброской окраской: её передние крылья тёмно-коричневые, задние заметно светлее, а тело имеет серо-бурый оттенок. Насекомое относится к семейству совок, представители которого преимущественно активны в тёмное время суток.

Открытие сделали энтомологи Сергей Титов из Казахстана и Антон Волынкин, представляющий британский научно-исследовательский фонд African Natural History Research Trust. Результаты их совместной работы опубликовали 12 ноября в научном журнале Entomological Studies.

Название нового вида приурочили к 95-летию со дня рождения Манаша Козыбаева. Академик, живший с 1931 по 2002 год, внёс значительный вклад в изучение истории Казахстана. Теперь его фамилия закреплена и в международной зоологической номенклатуре.